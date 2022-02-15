В Украине начали массово торговать "тревожными чемоданами"

Найти и купить "тревожные чемоданчики" можно на сайтах бесплатных объявлений, сообщает Сегодня.

За последние несколько дней в Украине выросло число предложений по продажам так называемых "тревожных сумок". Это связано с угрозой вторжения РФ на территорию Украины.

"Сегодня как никогда актуален "тревожный чемоданчик" , — с таких слов начинают свои объявления многие из продавцов.

Свой товар на сайтах бесплатных объявлений они предлагают по ценам, стартующим с 500 грн. За один из самых укомплектованных "чемоданов", в том числе и газовой горелкой, и необходимыми для выживания инструментами, продавец запросил 4900 грн. Примечательно, что большинство объявлений о продаже появилось за последние 2-3 дня.

"Купив такой "чемоданчик" человек не "закроет" в нем свои страхи. Но у кого-то, возможно, снизится чувство тревоги" , — говорит кандидат психологических наук, социальный психолог Ольга Плетка.

По ее словам, наличие такого чемоданчика способно дать ощущение временной защищенности. К этому она добавляет, что тем, кто все же решил приобрести набор, советует выбирать такой, где продуктов и воды — как минимум на трое суток.

Набор вещей на случай чрезвычайной ситуации