В Украине начали массово торговать "тревожными чемоданами"
Найти и купить "тревожные чемоданчики" можно на сайтах бесплатных объявлений, сообщает Сегодня.
За последние несколько дней в Украине выросло число предложений по продажам так называемых "тревожных сумок". Это связано с угрозой вторжения РФ на территорию Украины.
"Сегодня как никогда актуален "тревожный чемоданчик", — с таких слов начинают свои объявления многие из продавцов.
Свой товар на сайтах бесплатных объявлений они предлагают по ценам, стартующим с 500 грн. За один из самых укомплектованных "чемоданов", в том числе и газовой горелкой, и необходимыми для выживания инструментами, продавец запросил 4900 грн. Примечательно, что большинство объявлений о продаже появилось за последние 2-3 дня.
"Купив такой "чемоданчик" человек не "закроет" в нем свои страхи. Но у кого-то, возможно, снизится чувство тревоги", — говорит кандидат психологических наук, социальный психолог Ольга Плетка.
По ее словам, наличие такого чемоданчика способно дать ощущение временной защищенности. К этому она добавляет, что тем, кто все же решил приобрести набор, советует выбирать такой, где продуктов и воды — как минимум на трое суток.
Набор вещей на случай чрезвычайной ситуации
- Оригиналы всех важных документов (паспорт, свидетельства о рождении детей, автомобильные права, пенсионное удостоверение, правоустанавливающие документы на недвижимость и т. д) соберите заранее и упакуйте в водонепроницаемую упаковку. Документы нужно упаковать так, чтобы их легко можно было достать. Желательно положить с документами фотографии родных и близких.
- Копии документов, которые перечислены выше.
- Банковские карты и небольшой запас наличных.
- Дубликаты ключей от дома и авто.
- Карта местности и доведенный до сведения всех членов семьи способ экстренной связи и место встречи.
- Устройства связи, предоставляющие доступ к информации.
- Фонарик с запасными батарейками.
- Компас и часы, лучше водонепроницаемые.
- Нож складной универсальный. Также не стоит забывать о спичках или зажигалке.
- Сигнальные средства (свисток).
- Рулон широкого скотча.
- Шнур синтетический (диаметр – 4-5 мм, длина – 20 м).
- Блокнот и карандаш.
- Нитки и иглы.
- Аптечка первой необходимости (бинт, лейкопластырь, йод, вата, активированный уголь, жаропонижающие средства, лекарства против аллергии, диареи, кишечной инфекции, глазные капли и антибиотики в порошках).
- Одежда (нижнее белье, носки, запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик и удобная обувь по сезону).
- Гигиенические средства (зубная щетка и паста, небольшой кусок мыла, полотенце, туалетная бумага, несколько упаковок сухих салфеток, влажные салфетки). Женщинам — средства личной гигиены.
- Принадлежности для детей.
- Посуда (котелок, фляга, ложка, чашка, раскладной стаканчик).
- Запас еды на несколько дней (все, что можно есть без приготовления и что занимает мало места, долго хранится). Питьевая вода на первое время.