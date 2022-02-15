Корейские марки впервые возглавили рейтинг надежности автомобилей

Впервые в истории рейтинга JD Power самыми надежными автомобилями стали модели Kia. А самыми проблемными оказались британские внедорожники Land Rover, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

В ежегодном американском рейтинг надежности сменился лидер – впервые на вершине списка оказалась марка Kia. Более того – три места в первой четверки заняли бренды из Южной Кореи.

Рейтинг составлен на основе опроса владельцев автомобилей 2019 года выпуска. При этом учитывались как мелкие дефекты, так и серьезные проблемы, возникшие за три года эксплуатации.

Рейтинг возглавили марка Kia (145 жалоб на сотню автомобилей), Buick (147) и Hyundai (148). Наименее надежными оказались бренды Volvo (256 жалоб), Ram (266) и Land Rover (284).

Кроме того, эксперты J.D. Power проанализировали истории обращений владельцев машин в сервис и также составили рейтинг надежности моделей в зависимости от сегмента: