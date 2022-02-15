Корейские марки впервые возглавили рейтинг надежности автомобилей
Впервые в истории рейтинга JD Power самыми надежными автомобилями стали модели Kia. А самыми проблемными оказались британские внедорожники Land Rover, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.
В ежегодном американском рейтинг надежности сменился лидер – впервые на вершине списка оказалась марка Kia. Более того – три места в первой четверки заняли бренды из Южной Кореи.
Рейтинг составлен на основе опроса владельцев автомобилей 2019 года выпуска. При этом учитывались как мелкие дефекты, так и серьезные проблемы, возникшие за три года эксплуатации.
Рейтинг возглавили марка Kia (145 жалоб на сотню автомобилей), Buick (147) и Hyundai (148). Наименее надежными оказались бренды Volvo (256 жалоб), Ram (266) и Land Rover (284).
Кроме того, эксперты J.D. Power проанализировали истории обращений владельцев машин в сервис и также составили рейтинг надежности моделей в зависимости от сегмента:
- Компактный автомобиль: Toyota Corolla
- Компактный автомобиль премиум-класса: BMW 4-й серии
- Компактный спортивный автомобиль: Mazda Miata
- Большой автомобиль: Chevrolet Impala
- Автомобиль среднего размера: Hyundai Sonata
- Автомобиль среднего размера премиум-класса: Lincoln MKZ
- Спортивный автомобиль среднего размера: Ford Mustang
- Субкомпактный кроссовер: Buick Encore
- Субкомпактный кроссовер премиум-класса: Lexus UX
- Компактный кроссовер: Buick Envision
- Компактный кроссовер премиум-класса: Lexus NX
- Среднеразмерный кроссовер: Hyundai Santa Fe и Kia Sorento
- Среднеразмерный кроссовер премиум-класса: Lexus RX и Porsche Cayenne
- Полноразмерный кроссовер: Chevrolet Suburban
- Среднеразмерный пикап: Nissan Frontier
- Полноразмерный пикап: Toyota Tundra
- Большой сверхмощный пикап: Chevrolet Silverado HD
- Минивэн: Dodge Grand Caravan