Россия выпала из топ-3 крупнейших импортеров украинских товаров

Объем экспорта украинских товаров в 2021 году вырос на 38% - до $68 млрд. В тройку крупнейших экспортеров по итогам года вошли Китай, Польша и Турция. РФ опустилась с третьего места на пятое, сообщает Новое время.

По итогам 2021 года экспорт украинских товаров в Россию вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом и составил $3,4 млрд. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Однако, по объему закупленных товаров в Украине РФ опустилась с третьего места в 2020 году на пятое. В 2020 году объем экспорта украинских товаров в Россию составлял $2,7 млрд.

В топ-3 экспортных партнеров Украины в 2021 году вошли:

Китай — $8 млрд (рост на 12%);

Польша — $5,2 млрд (рост 59%);

Турция — $4,1 млрд (рост 70%).

Всего за минувший год Украина экспортировала товаров на $68 млрд — на 38% больше, чем в 2020 году. Общий объем импорта товаров в Украину в 2021 году составил $72,8 млрд — это на 34% больше, чем годом ранее.

Крупнейшим импортером товаров в Украину стал Китай — $10,9 млрд (рост 31,9%), на втором месте оказалась Германия — $6,2 млрд (рост на 17,7%), на третьем РФ — $6 млрд (рост на 33,9%).