Территориальная оборона и индексация пенсий: повестка дня ВР
Сегодня, 15 февраля, Верховная рада вернется к работе в режиме пленарных заседаний после "коронавирусных" каникул. Парламентарии начнут заседание традиционно в 10:00, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
В частности, в начале, после выступлений и объявлений нардепов, парламент утвердит повестку дня седьмой сессии ВР, а затем перейдет непосредственно к рассмотрению законопроектов.
Так, сегодня нардепы рассмотрят законопроект №4668, который предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства, цель которого определить ежегодную дату индексации пенсий - 1 марта.
Вместе с тем Рада планирует рассмотреть законопроект №6521 о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий.
Кроме этого, парламентарии сегодня рассмотрят и такие законопроекты об:
- административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил (№6051);
- обеспечении прозрачности местного самоуправления (№ 6401);
- совершенствовании регулирования нотариальной деятельности (№ 5644);
- государственной поддержки кинематографии в Украине (№6194);
- внесении изменений в Уголовный кодекс Украины для реализации закона о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине (№ 5110);
- зачислении акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования табачных изделий (№ 5719);
- общегосударственной социальной программе "Питьевая вода Украины на 2022 - 2026 годы (№ 5723);
- развитии систем накопления энергии (№5436-д);
- защите прав и интересов ребенка (№ 5330-1);
- урегулировании вопроса предоставления пациентам лекарственных средств из сострадания (№5736).
Также в Раде планируют заслушать отчет временной следственной комиссии ВР по проверке и оценке состояния "Укрзализныци".