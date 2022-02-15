Территориальная оборона и индексация пенсий: повестка дня ВР

Сегодня, 15 февраля, Верховная рада вернется к работе в режиме пленарных заседаний после "коронавирусных" каникул. Парламентарии начнут заседание традиционно в 10:00, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

В частности, в начале, после выступлений и объявлений нардепов, парламент утвердит повестку дня седьмой сессии ВР, а затем перейдет непосредственно к рассмотрению законопроектов.

Так, сегодня нардепы рассмотрят законопроект №4668, который предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства, цель которого определить ежегодную дату индексации пенсий - 1 марта.

Вместе с тем Рада планирует рассмотреть законопроект №6521 о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий.

Кроме этого, парламентарии сегодня рассмотрят и такие законопроекты об:

административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил (№6051);

обеспечении прозрачности местного самоуправления (№ 6401);

совершенствовании регулирования нотариальной деятельности (№ 5644);

государственной поддержки кинематографии в Украине (№6194);

внесении изменений в Уголовный кодекс Украины для реализации закона о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине (№ 5110);

зачислении акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования табачных изделий (№ 5719);

общегосударственной социальной программе "Питьевая вода Украины на 2022 - 2026 годы (№ 5723);

развитии систем накопления энергии (№5436-д);

защите прав и интересов ребенка (№ 5330-1);

урегулировании вопроса предоставления пациентам лекарственных средств из сострадания (№5736).

Также в Раде планируют заслушать отчет временной следственной комиссии ВР по проверке и оценке состояния "Укрзализныци".