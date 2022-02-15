Intel Mobileye с партнерами создаст и выпустит автономные электробусы

Benteler EV Systems, Beep и подразделение Intel Mobileye сегодня объявили о стратегическом сотрудничестве для разработки и создания полностью электрических автономных транспортных средств, которые планируется ввести в эксплуатацию в Северной Америке уже в 2024 году, сообщает 3Dnews.

Источник изображений: Benteler EV Systems

Сотрудничество, согласно опубликованному Intel пресс-релизу, будет способствовать разработке и внедрению в США полностью самоуправляемых электробусов с системой автономного вождения четвёртого уровня (полный автопилот). Транспортные средства будут отвечать всем стандартам безопасности для использования на дорогах общего пользования. Специально созданный автономный автобус производства Benteler EV Systems будет опираться на систему автономного вождения Mobileye Drive и проверенные технологии и услуги Beep.

Benteler EV Systems известна своей масштабируемой модульной платформой для электромобилей Benteler Electric Drive System. В рамках сотрудничества на неё будут возложены обязанности по созданию транспортного средства с использованием технологий Beep и Mobileye. Производство автономного автобуса будет осуществляться в США.

«Автономные транспортные средства — это решение для общественного транспорта будущего, решение проблем мобильности, связанных с растущей урбанизацией и вредными выбросами в атмосферу», — сказал Марко Коллмайер (Marco Kollmeier), управляющий директор Benteler EV Systems.

«Все преимущества от использования автономных транспортных средств могут быть достигнуты только при масштабировании. Работая с Beep и Benteler, Mobileye стремится к массовому производству беспилотных транспортных средств для передвижения на небольшие расстояния, которые обеспечат удобное, доступное и безопасное перемещение людей в Северной Америке», — сказал Йохан Юнгвирт (Johann Jungwirth), представитель Mobileye.

Beep, занимает лидирующие позиции в США по внедрению автономных электрических автобусов для использования на дорогах общего пользования. В рамках тестирования машины компании проехали десятки тысяч километров только в 2021 году. В рамках сотрудничества с Mobileye и Benteler EV Systems, компания возьмёт на себя задачи по созданию командных центров для управления автономными машинами.