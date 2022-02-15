Я симпатизирую Зеленскому, но не общаюсь с ним – Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что симпатизирует президенту Владимиру Зеленскому, хоть и не общается с ним, ведь такое общение может навредить им обоим, сообщает Украинская правда.

По его словам, его общение с президентом не принесет ничего хорошего.

"Человек выбрал свою дорогу, он президент страны, у него есть свое видение, программа, планы. Общение со мной дает только минус" , – рассказал Коломойский.

"Я ему симпатизирую, меня все в принципе устраивает. Я не могу сказать, что на 100% счастлив, но вижу очень большие положительные сдвиги. Причем, конкретные, которые ты ощущаешь каждую секунду" , – добавляет олигарх.

В качестве примера положительных изменений, Коломойский привел в пример "Большое строительство".

"Вот я сейчас в аэропорт еду меньше, чем ехал раньше. Раньше мне надо было 40 минут, сейчас я за 25 доезжаю. Реально дороги строятся, ничего не скажешь. Причем, они строятся на уровне всей страны – и государственные, первой категории, и местные" , – заявил он.

Коломойский также прокомментировал обвинения в "откатах" во время строительства дорог и финансирования на них депутатов "Слуги народа".

"Это все вранье" , – утверждает олигарх.

По его словам, на строительстве и ремонте дорог можно заработать 10-15%, он узнал это в компании "ПБС", принадлежащей его соратнику Александру Шевченко.

На вопрос, оправдал ли его надежды Зеленский, Коломойский ответил так:

"Не оправдал, но он старается. Невозможно было все, что он хотел сделать, оправдать. Это были заранее очень идеалистические настроения. Но многие вещи он делает. Причем, даже те, которые я не ожидал".