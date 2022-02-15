Единственный витамин, который нужно принимать при простуде

Витамин D - это единственный витамин, который стоит принимать при простуде и коронавирусе, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

Об этом сообщила кардиолог с 20-летним стажем Анна Кореневич на своем YouTube-канале.

"Этот витамин влияет на обмен кальция, на состояние костей, оказывает противоопухолевую защиту. На фоне употребления витамина D снижается количество сердечно-сосудистых заболеваний" , - сообщила специалист.

В какой дозировке применять витамин D

Кардиолог объяснила, что витамин нужно принимать в дозе 5000 международных единиц до окончательного выздоровления.

"Это позволит выйти из болезненного состояния быстрее и с наименьшими потерями" , - резюмировала медик.

Основные симптомы нехватки/передозировки витамина D

слабость

потеря аппетита

тошнота

запоры

диарея

резкие боли в суставах

головные и мышечные боли

лихорадка.

Чем еще полезен витамин D

Этот витамин способствует мышечному тонусу,