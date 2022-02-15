Единственный витамин, который нужно принимать при простуде
Витамин D - это единственный витамин, который стоит принимать при простуде и коронавирусе, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.
Об этом сообщила кардиолог с 20-летним стажем Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
"Этот витамин влияет на обмен кальция, на состояние костей, оказывает противоопухолевую защиту. На фоне употребления витамина D снижается количество сердечно-сосудистых заболеваний", - сообщила специалист.
В какой дозировке применять витамин D
Кардиолог объяснила, что витамин нужно принимать в дозе 5000 международных единиц до окончательного выздоровления.
"Это позволит выйти из болезненного состояния быстрее и с наименьшими потерями", - резюмировала медик.
Основные симптомы нехватки/передозировки витамина D
- слабость
- потеря аппетита
- тошнота
- запоры
- диарея
- резкие боли в суставах
- головные и мышечные боли
- лихорадка.
Чем еще полезен витамин D
Этот витамин способствует мышечному тонусу,
- повышает иммунитет,
- необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови;
- помогает организму восстанавливать защитные оболочки, окружающие нервы; участвует в регуляции артериального давления и сердцебиения;
- препятствует росту раковых клеток.