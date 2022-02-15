У "стелс-Омикрона" нашли новую мутацию

Ученые нашли новую мутацию "стелс-Омикрона", она активно распространяется в Дании. Изменение произошло в белке, отвечающем за перемещение вируса внутри человеческой клетки, а это может повышать и скорость его передачи от человека к человеку, сообщает Известия.

В Дании активно распространяется новый подвариант "Омикрона" BA.2, следует из отчета, опубликованного учеными. Его особенность — наличие новой мутации (H78Y) в белке ORF3a.

Сейчас на новый вариант BA.2 приходится около 24% всех случаев заражения в Дании. Вариант BA.2 называют "стелс-Омикрон", так как он считается неуловимым для ряда ПЦР-тестов.

Научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков объяснил, что данный белок играет роль в перемещении вируса внутрь и изнутри клетки.

"Он влияет на аутофагию в клетке (способность разбирать белки обратно до аминокислот). Есть такие пузырьки, химические цистерны, в которых разрушаются ненужные белки. А вирусы обманывают ферменты в этих пузырьках и используют их как контейнеры для перемещения внутри клетки" , – заявил эксперт.

Эволюция ведет к тому, что лучше распространяются те версии вирусов, в которых белки ORF3a лучше контактировали со своей целью, пояснил ученый. Получается, что мутации в ORF3a усилили функцию этого белка, он стал лучше обманывать клетку, пользуясь ее системой для аутофагии в собственных интересах.

Научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев отметил, что ключевой фактор в более быстром распространении "Омикрона" другой.

"Омикрон" очень опасен тем, что он имеет очень много мутаций в области RBD (рецептор-связывающий домен, отвечающий за связывание вируса с клеткой) и это позволяет ему ускользать от антител на предыдущие штаммы, в том числе от антител на вакцины, где используется антиген из других штаммов. К тому же скорость появления новых мутаций в области RBD у "Омикрона" выше, чем у предыдущих штаммов, — это его основная опасность" , — отметил Кудрявцев.

Новая мутация если и будет повышать скорость распространения "стелс-Омикрона", то не так значительно, уверены специалисты.

Однако функциональное значение этого вирусного гена до конца не раскрыто, рассказал ученый-генетик Дмитрий Прусс. Он добавил, что паниковать из-за мутировавшего "стелс-Омикрона" преждевременно.

"Мутация, распространяющаяся в Дании, еле-еле обгоняет родительский штамм BA.2, и это может быть связано со случайностью, а не с биологической приспособленностью" , — отметил он.

По его мнению, новая мутация не повлияет на течение болезни — она будет проходить так же, как и при заражении обычным "Омикроном".

В мире первый образец BA.2 был обнаружен 17 ноября 2021 года в ЮАР. На данный момент этот подвариант официально обнаружен примерно в 60 странах мира.

Новое исследование датских ученых показало, что подвариант "Омикрона" BA.2 не только более заразен, чем исходный штамм BA.1, но и может лучше заражать вакцинированных.