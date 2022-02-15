Коломойский: пусть лучше Зеленский пойдет на второй срок

По мнению Коломойского, если Зеленский объявит, что не будет снова баллотироваться в президенты, то "от него все разбегутся", сообщает Украинская правда.

Но сам олигарх не знает, пойдет ли Зеленский на второй срок.

"А сейчас никто не ответит на этот вопрос, кроме него. И он сейчас не ответит на него на 100% – если он сейчас скажет, что не идет, так все разбегутся уже сегодня" , – заявил он.

"И как управлять страной? Управляемость же упадет. Как он может сейчас это сказать? Он ответственный человек. Ну и потом, он не все выполнил еще. Слушайте, пусть лучше пойдет" , – добавляет Коломойский.

На вопрос, поддерживает ли он переизбрание Зеленского, Коломойский ответил так:

"Конечно. А кому вместо него? А кто, если не он? Петьку обратно?"

Олигарх не верит в электоральный успех Разумкова и назвал его предателем.

"Если ты решил пойти против, то встань, скажи и уйди сам. Не позорься. А то ты там ходишь, кому-то что-то говоришь, звонишь. Зачем?

Вот его папа (экс-нардеп и советник президента Александр Разумков, - ред.), я помню, принципиальный человек был. Встал в свое время и сказал Кучме: "В гробу я это видел". И ушел. Когда с Табачником он когда-то зацепился. Я все это прекрасно помню" , – заявил Коломойский.

Журналист спросил его, может ли в последний момент появится какой-то новый и серьезный кандидат, как Зеленский?