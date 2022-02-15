Граждан Индии призывают уехать из Украины

Посольство Индии в Украине обратилось к гражданам этой страны с рекомендацией выехать, сообщает УНИАН.

"Из-за неопределенности текущей ситуации в Украине граждане Индии в Украине, особенно студенты, пребывание которых не является обязательным, могут рассмотреть возможность временного отъезда" , - говорится в сообщении диппредставительства.

Гражданам Индии также рекомендовали избегать любых несущественных поездок в Украину и внутри нее.