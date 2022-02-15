Шесть станций метро Киева начнут работать по-новому

В вечерние и утренние часы вестибюли шести станций Киевского метрополитена будут работать в автоматизированном режиме. Об этом говорится в сообщении перевозчика Facebook.

С 16 февраля утром до 08:00 и вечером с 20:00 вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме.

В частности, такая схема работы предусмотрена для следующих станций: "Житомирская" (вест. №1), "Нивки" (вест. №2), "Почайна" (вест. №2), "Ипподром" (вест. №1), "Харьковская" (вест. №1) и "Бориспольская" (вест. №2).

Для приобретения разовых qr-билетов или пополнения транспортных карт работают терминалы "Киев Цифровой".

Также оплатить проезд можно с помощью приложения "Киев цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.