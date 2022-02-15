Украинских водителей будут тщательнее проверять на дорогах

Полиция будет в усиленном режиме проверять украинских водителей из-за угрозы вторжения. В МВД уже прокомментировали усиленный режим работы полиции, сообщает Новое время.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал о том, как будет действовать полиция во время усиленного режима работы до 19 февраля из-за угрозы вторжения РФ.

В эфире ток-шоу “Право на власть” он призвал водителей быть готовыми к частым проверкам автомобилей, но заверил, что полиция не будет нарушать конституционные права граждан.

"Речь идет о том, что будет усилена охрана объектов критической инфраструктуры. Будет больше полиции на улицах, больше будут проверять автомобили. И я прошу водителей с пониманием отнестись к этому. Но никаких ограничений конституционных прав, в частности, права на митинги, конечно, не будет, потому что такие ограничения есть только при введении военного положения" , — заявил Монастырский.

Нацполиция до 19 февраля переходит на усиленный режим несения службы на фоне угрозы вторжения России. В этот период на улице будет больше патрулей, создадут дополнительные ситуационные центры для круглосуточного мониторинга ситуации в стране, а объекты критической инфраструктуры, органы госвласти и местного самоуправления возьмут под охрану.