Коболев присвоил премию всей команды

Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев получил премию "за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже" в размере 599,6 млн грн. Хотя сумма значительно превышала предельный показатель вознаграждения, определенный властями для него как руководителя компании. Большая часть премии предназначалась для всей команды, сообщает Обозреватель.

Первую часть премии (261 млн грн) Коболев получил еще в 2018 году. Вторую часть автоматически (без участия уже нового руководства) он получил в 2021-м после досрочного прекращения полномочий как председателя правления, заявили в пресс-службе "Нафтогаза".

"Коболев получил большую часть премии, предназначавшейся для всей команды, работавшей над Стокгольмским арбитражем, несмотря на то, что он даже не руководил этим направлением. При этом Коболев гарантировал только себе выплату второй части премии через механизм безотзывной банковской гарантии в то время, когда он, из-за очевидного стремления сохранить свой пост, не выплачивал премию другим сотрудникам компании, непосредственно занимавшимся Стокгольмским арбитражем и обеспечившим получение компанией $5 млрд от "Газпрома" по решению арбитража" , – говорится в сообщении компании.

Справедливость начисления премии бывшему главе правления в "Нафтогазе" назвали "сомнительной", как и механизм ее выплаты. В госкомпании отметили, что утверждения Андрея Коболева, которые тот озвучил в интервью для Forbes Украина, что ему не полностью выплатили бонусы, считают "заведомо ложными , неблаговидными и вредящими репутации компании и подрывающими доверие к ней" .

"Нафтогаз" победил "Газпром" на внешней арене, но стал жертвой "совка" на уровне руководства в лице А. Коболева. НАК "Нафтогаз Украины" считает утверждение Коболева заведомо ложными, непорядочными и вредящими репутации компании и подрывающими доверие к ней. Компания ожидает публичного опровержения Коболевым своего заявления" , – отметили в госкомпании.

Глава "Союза потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко в своем Telegram написал, что это рекордная по сумме премия в Украине.

"Коболев получил почти 600 млн грн. Это рекорд в истории Украины. Никогда таких зарплат, премий или иных выплат не делали, тем более – в государственной компании, которую Коболев довел до 19 млрд грн убытков", – указал Попенко.

Отметим, Коболев занимал должность председателя правления "Нафтогаза" в период с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021-го. Он также озвучивал претензии к решениям правительства из-за увольнения. Новым главой госкомпании стал Юрий Витренко.

Летом Коболев заявлял, что не получал никакой денежной компенсации с марта 2020 года. Однако в самой компании это отрицают. Он рассказал о денежной компенсации в период с момента продления контракта (марта 2022-го).