Европарламент одобрил предоставление макрофинансовой помощи Украине

Европейский парламент поддержал голосование по вопросу о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро по ускоренной процедуре, сообщает Интерфакс-Украина.

Результат голосования был оглашен во вторник в начале заседания.

"Макрофинансовая помощь Украине – принято", - огласили в парламенте.

При этом количество голосов названо не было.

Непосредственно голосование состоялось в понедельник.

Ожидается, что само решение будет проголосовано на голосовании в среду.

В случае положительного голосования, далее макрофинансовая помощь должна быть одобрена Советом ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия 1 февраля приняла решение о новом пакете макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Первый транш в сумме 600 млн евро безусловен и будет предоставлен сразу после вступления в силу договоров. Предоставление второго транша в таком же размере будет обусловлено прогрессом, продемонстрированным Украиной в реализации согласованных сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ.

11 февраля это решение было утверждено Советом ЕС на уровне послов.