Европарламент одобрил предоставление макрофинансовой помощи Украине
Европейский парламент поддержал голосование по вопросу о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро по ускоренной процедуре, сообщает Интерфакс-Украина.
Результат голосования был оглашен во вторник в начале заседания.
"Макрофинансовая помощь Украине – принято", - огласили в парламенте.
При этом количество голосов названо не было.
Непосредственно голосование состоялось в понедельник.
Ожидается, что само решение будет проголосовано на голосовании в среду.
В случае положительного голосования, далее макрофинансовая помощь должна быть одобрена Советом ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале.
Как сообщалось ранее, Европейская комиссия 1 февраля приняла решение о новом пакете макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Первый транш в сумме 600 млн евро безусловен и будет предоставлен сразу после вступления в силу договоров. Предоставление второго транша в таком же размере будет обусловлено прогрессом, продемонстрированным Украиной в реализации согласованных сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ.
11 февраля это решение было утверждено Советом ЕС на уровне послов.
"Нынешняя геополитическая напряженность оказывает серьезное экономическое воздействие на Украину. Государства-члены (ЕС) готовы предоставить макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Сегодня мы решили поддержать предложение Еврокомиссии, чтобы эта помощь без промедления поступила в Украину", - прокомментировал решение председательствующий в Совете ЕС министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.