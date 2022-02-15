В Украине начали использовать "Молнупиравир" от COVID-19

Первые украинские пациенты получили препарат "Молнупиравир", которого ждали с самого начала пандемии. Его будут назначать только семейные врачи для пациентов, которые коронавирус переносят тяжело, попадают в стационары и рискуют умереть, сообщает ТСН.

"Молнупиравир" — первое зарегистрированное в мире лекарственное средство прямого действия. Его начинали разрабатывать как препарат для лечения гриппа. Однако во время пандемии коронавируса стало ясно, что препарат можно использовать против коронавируса.

"Благодаря этому препарату прекращается построение новых молекул РНК, то есть вирус перестает размножаться в клетках и таким образом прекращается инфицирование новых клеток" , — объясняет врач-иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха.

Таблетки важно назначить в первые 5 дней инфицирования. "Молнупиравир" предназначается именно для групп риска: это больные диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, а также украинцы старше 60 лет.

Этот препарат запрещен к продаже, он не должен появиться в аптеках – единственный источник, где может получить его пациент – это семейный врач и он должен предоставить препарат бесплатно.

Сейчас когда "Омикрон" вытесняет "Дельту" в стационары попадают пациенты именно с сопутствующими болезнями или не вакцинированные. Клинические исследования показали, что "Молнупиравир" вдвое уменьшает риск госпитализации, в то же время в группе, получавшей препарат, не было зарегистрировано ни одной смерти.

"Если его (лекарство "Молнупиравир" – ред.) можно будет применять всем, кому это рекомендовано, прежде всего лицам групп риска, есть надежда, что противовирусные препараты вместе с вакцинацией смогут повлиять на ход пандемии" , – отмечает иммунолог Алла Волоха.

Сейчас в Украину завезли 60 тысяч курсов "Молнупиравира". Подписан контракт еще на 300 тысяч курсов с компанией "Мерк" и 300 тысяч курсов противовирусного препарата от компании "Pfizer".