Идеальная совместимость: порода собак, которая подходит вам по знаку Зодиака

Астрологи уверяют, что каждый собачник сможет наладить хорошие отношения с собакой, если подберет ее породу согласно своему знаку Зодиака, сообщает Новое время.

Характер человека во многом зависит от того, под каким созвездием он родился. По словам специалистов, характер собак тоже подчиняется звездам. Поэтому, прежде чем завести четвероногого друга, проверьте, подойдет ли он вам по темпераменту.

Овен

Овны — активные, упрямые и напористые люди. К тому же, люди этого знака храбры и порой совершают необдуманные поступки. Им подойдут собаки с похожим подвижным и энергичным характером. Лучшей породой для Овна станет Овчарка. Овчарки прекрасно поддаются дрессировке и хорошо подойдут этому огненному знаку.

Телец

Люди этого знака Зодиака очень любят животных и готовы отдавать им все силы. Тельцы ведут активную жизнь и редко бывают дома, поэтому нуждаются в самостоятельных собаках. Лучшим другом для них может стать Бульдог. Эта собака достаточно самостоятельная и активная.

Близнецы

Близнецы наделены творческим умом, им жизненно необходима смена эмоций. Добродушный нрав представителя этого знака может быстро сменяться вспыльчивостью. Близнецы часто заводят несколько питомцев с разными характерами, но наиболее подходящим для них станет Йоркширский терьер, который своими выходками и упрямством не даст хозяину расслабиться.

Рак

Раки очень эмоциональны и ранимы, любят погрустить. Они нуждаются в ласковом и любящем питомце, который принесет им душевное равновесие. Такой собакой станет Лабрадор-ретривер. Этот питомец любит детей, ласков со взрослыми, не прихотлив в уходе и гипоаллергенный.

Лев

Лев очень уверенный в себе, горделив, любит производить впечатление на окружающих. Представителю этого знака нравятся яркие собаки с аристократическим внешним видом. Львам стоит остановить свой выбор на Добермане. Осанка, походка и выражение морды этих собак свидетельствует об их аристократическом происхождении, что характерно и Львам.

Дева

Размеренная и прагматичная Дева часто боится заводить питомца. Но если заводит, то заботится о нем, как о полноправном членом семьи. Этому знаку Зодиака идеально подойдет Вест-хайленд-уайт-терьер. С такой собакой легко договориться, запланировать множество разных дел и взять с собой на любое мероприятие.

Весы

Весы обладают неуравновешенным характером, им свойственны частые смены настроения, но при этом они обаятельны, ответственны и скрупулезны. Представителю этого знака нужна спокойная и уравновешенная собака, которая сама подстроится под режим дня хозяина. Прекрасным выбором станет веселая и не очень прихотливая собака Корги, которая не оставят равнодушными никого.

Скорпион

Скорпионы мечтательны, любят яркие впечатления. Они быстро привязываются к собакам и очень преданны им. Лучшей собакой для представителя этого знака станет Бигль. Порой это самая милая и обаятельная собака, а порой ураган, который сносит все на своем пути.

Стрелец

Стрельцы любят приключения и свободу, они позитивные и не любят правила. Лучшей породой для Стрельца будет Хаски. Эти собаки любят активные развлечения, все новое и контакты с людьми. Хаски хорошо обучаются и способны часами играть с хозяином.

Козерог

Козероги упрямые, серьезные и очень практичные люди. Представители этого знака любят браться за сложные задачи и поучать кого-то. Лучшей собакой для них станет Спаниель. Этот четырехлапый будет самым лучшим попутчиком, готовым пройти все препятствия вместе с хозяином.

Водолей

Водолей известен своей коммуникабельностью, тягой к новому и необычному. Это большие поклонники экзотичных питомцев, поэтому они редко заводят собак. Творческому Водолею нужна не просто собака, а источник вдохновения, поэтому лучшим вариантом для него станет Померанский шпиц. Эта веселая собака как раз подобна своему хозяину, а ее практичность, обучаемость и характер максимально точно подойдет представителю данного знака.

Рыбы

Рыбы — самый рассеянный, мечтательный и нерешительный знак Зодиака. Представители этого зодиакального созвездия обладают мягким и нежным характером, поэтому идеальной собакой для них станет Мопс. Эта милая собака имеет покладистый характер, она преданная своему хозяину. Кроме того, Мопсы отличные спутники и верные друзья.