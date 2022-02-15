Тарифы на распределение газа в 2022 году

В Украине выросла оплата за доставку газа, поскольку с 1 января 2022 года были утверждены новые тарифы на услугу. В среднем тариф на распределение газа увеличился на 3,9%, сообщает Зеркало недели.

В каждой области цена на распределение газа может быть разной и зависеть от числа потребителей, размера затрат для устойчивого функционирования газораспределительных систем.

Рост тарифа на доставку газа: почему это произошло

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 22 декабря 2021 года приняла постановление, согласно которому с 1 января 2022 года распределение газа подорожало в среднем на 3,9%.

Сообщается, что согласно действующему законодательству, тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год ежегодно утверждает НКРЭКУ в декабре.

Какой тариф на доставку газа будет для населения в 2022 году

В зависимости от региона и поставщика газа, у украинцев будут разные тарифы на распределение газа.

По данным НКРЭКУ, самые большие тарифы за один кубометр доставки газа получили:

ООО «Газпоставсервис» (Винницкая обл.) – 2,95 грн (тариф не изменился с 2021 года);

ООО «Спектргаз» – 2,82 грн (тариф не изменился с 2021 года);

«Гадячгаз», «Лубнигаз», «Закарпатгаз», «Николаевгаз», «Тысменицагаз», «Харьковгаз», «Черновцыгаз» – 2,39 грн.

Наименьший тариф на распределение газа за один кубометр получил:

«Киевгаз» – 0,38 грн;

«Харьковгоргаз» – 0,52 грн;

«Кременчуггаз» – 0,55 грн.

Доставка газа: как рассчитывается сумма в платежке

Сумма зависит от объемов потребленного голубого топлива. За основу берут объем использованного топлива за предыдущий период, то есть в 2022 году это период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года, далее его делят на 12 и умножают на тариф местного Оператора ГРМ.

Следует отметить, что существуют определенные минимальные объемы потребления газа, поэтому если потреблять меньше, то все равно придется заплатить установленный минимум для конкретного объекта потребления.

Минимальный объем потребления доставки газа является таким:

39 кубометров – для объекта бытового потребителя, где природный газ используется только для приготовления пищи;

126 кубометров – для объекта бытового потребителя, где природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубометров – для объекта бытового потребителя, где природный газ используется комплексно, в том числе для отопления, или объекта потребителя, не являющегося бытовым.

Группа потребления газа определяется при подписании договора (в зависимости от подключенных газовых устройств: газовая плита, газовый котел, водонагреватель) и фиксируется в договоре на распределение газа.

Тариф на распределение газа: как сэкономить средства

В случае, если потребитель не пользуется газовым котлом, ему следует обратиться к своему Оператору ГРМ с заявлением об отключении газового котла, и изменить категорию потребления в договоре о распределении газа.

Следует отметить, что изменение группы потребления повлияет на начисление за распределение только на будущие периоды (т.е. с 1 января следующего года). Рассчитанные объемы за истекший период останутся на уровне действующей на тот период группы потребления.

Кто освобождается от оплаты за доставку газа

Плата за распределение газа не начисляется только тем домохозяйствам, которым официально прекращены поставки (распределение) газа. Это должно подтверждаться соответствующим актом прекращения газоснабжения.

В таком случае газоснабжение должно быть не просто прекращено (опломбировано), а также должен быть расторгнут договор по распределению газа. Соответствующее заявление следует направить своему Оператору ГРМ.