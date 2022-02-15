Китай стал лидером по продажам электромобилей

Рынок электромобилей стремительно растет, наибольшим спросом электрички пользуются в Китае. Половина проданных в мире электромобилей пришлась именно на эту страну, сообщает Enkorr.

По итогам 2021 года Китай доминировал по количеству проданных EV. Всего здесь было продано более 3,2 млн EV (показатель включает в себя полностью подключаемые электрические и гибридные легковушки). Это половина всех электромобилей, проданных в мире.

По данным технологической исследовательской компании Canalys, в 2021 г. по всему миру было продано около 6,5 млн. EV, что на 109% больше, чем в 2020 г. При этом в Китае было продано на 2 млн. электромобилей больше, чем годом ранее. Всплеск продаж происходит несмотря на то, что общий мировой авторынок вырос всего на 4% на фоне глобальной нехватки чипов, что повлияло на автопроизводителей во всем мире.

На электромобили пришлось 9% всех продаж легковых авто в 2021 г. Canalys считает, что хотя спрос на EV оставался высоким, было бы продано гораздо больше, если бы не хроническая нехватка компонентов.

Главный аналитик Canalys Джейсон Лоу отметил, что в 2021 г. на электромобили пришлось 15% новых автомобилей, проданных в Китае. Это более чем вдвое превышает показатель прошлого года. Новые модели запускаются в КНР ежемесячно в каждом сегменте рынка, от городских автомобилей до внедорожников.

Canalys отметила, что Wuling Hongguang Mini EV оставался самой продаваемой электрической моделью на материковом Китае в 2021 г. Следующие два места заняли электромобили Tesla Model Y и Model 3.

"Но конкуренция растет. BYD расширил свой ассортимент электрифицированных авто и стал ведущим электромобильным брендом в Китае", – добавил Лоу.

Кроме того, значительные продажи на китайском рынке EV пришлись на бренды Aion, Changan, Chery, Li Xiang, Ora, Roewe и Xpeng.

В Европе даже традиционные автопроизводители все чаще электрифицируют свой модельный ряд. В целом EV составили 19% от общего объема продаж автомобилей в 2021 г. (2,3 млн ед.). Самым продаваемым электромобилем в Европе оказалась Tesla Model 3, но Volkswagen Group оказалась ведущим производителем EV. Кроме того, хорошо продавались несколько моделей Audi, Skoda и VW, отмечает Canalys.

"Спрос на электромобили в Европе остается высоким. Фактически во многих европейских странах EV составляют больше четверти проданных новых автомобилей, но клиенты должны быть терпеливыми. Ожидание нового EV от 9 до 12 месяцев не является чем-то из ряда вон выходящим", – сказал аналитик Canalys Эшвин Амберкар.

Данные Canalys также показывают, что в 2021 г. на мировом рынке электромобилей лидировала Tesla с долей 14%. На втором месте – Volkswagen Group с долей рынка 12%. Немецкий автопроизводитель удвоил продажи EV в 2021 г. по сравнению с 2020 годом и возглавил рынок Европы.

Китайская SAIC, в которую входит группа SGMW – альянс компаний SAIC, GM и Wuling, – заняла третье место с долей 11%. Наибольшим успехом в группе по-прежнему пользуется Wuling Hongguang Mini EV, который лидирует на материковом Китае.

BYD, еще один китайский бренд, занял четвертое место с долей 9% и особенно сильными показателями во втором полугодии. В 2021 г. продажи электромобилей этой марки выросли более чем на 200%.

Stellantis заняла пятое место с долей рынка 6%, тогда как доля BMW Group в 2021 г. составила 5% (рост продаж – 70%). Далее идет Hyundai Motor Group, которая в прошлом году занимала 5% рынка электромобилей.