Запасы газа в хранилищах Европы упали до пятилетнего минимума

По итогам газовых суток запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже уровня одной трети от их проектной вместимости, сообщает УНИАН.

Уровень запасов газа в европейских хранилищах снизился до 32,95%. Об этом говорится в материалах ассоциации Gas Infrastructure Europe.

В ПХГ Европы остается еще 35 млрд куб. м газа. Расход газа из хранилищ в феврале 2022 года был на четверть больше, чем в среднем за предыдущие пять лет.

Нынешний показатель запасов газа на 13 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет и ниже среднего за историю наблюдений Gas Infrastructure Europe (с 2011 года) уровня на конец сезона отбора - 36%.

Запасы газа в Украине

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища была прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Украина в 2021 году уменьшила потребление газа почти на 7% - до 26,8 млрд куб. об. На нужды населения поступило почти на 5% больше, чем в 2020 году — 8,6 млрд куб. м газа. Это 31,9% от общего потребленного объема.