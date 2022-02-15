Нам удалось сдержать Россию – Кулеба об угрозе вторжения

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать РФ от дальнейшего обострения ситуации в рамках безопасности. И добавил, что дипломатия продолжает этому способствовать, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Нам удалось с партнерами сдержать РФ от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать" , - сказал он.

Напомним, в Минобороны РФ сегодня сообщили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

Добавим, в СНБО заявили, что не видят угрозы нападения России на Украину 16 или 17 февраля.