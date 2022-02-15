Названы мегапроекты "Большого строительства"-2022

В 2022 году начнется реализация одного из крупнейших инфраструктурных проектов – строительство Киевской Окружной Дороги. Кроме того, будет также завершено обновление Харьковской обходной и начнется масштабная реконструкция шлюзов на Днепре, сообщает Українські Новини.

Подробности этих и других мегапроектов программы Президента Владимира Зеленского "Большое строительство" сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Как и обещали, уже в этом году приступаем к реализации проекта Киевской окружной дороги. На открытом международном экспериментальном конкурсе на строительство I участка КОД победила крупнейшая строительная компания США BechtelOverseasCorporation", - написал министр.

Он также уточнил, что Bechtel в разные времена принимала участие в строительстве Дамбы Гувера, метро в Сан-Франциско, Афинах и Эр-Рияде, тоннеля под проливом Ла-Манш и возведении нового конфайнмента над Чернобыльской АЭС.

В текущем году будет также завершен ремонт Харьковской окружной дороги.

Начало новых проектов и завершение уже начатых, по словам министра, проходит в непростых условиях, когда на фоне российской агрессии временно оказались закрыты внешние финансовые рынки заимствований, однако, как утверждает Кубраков, выход уже найден. Подробности он пообещал сообщить позже.

"Но, безусловно, финансирование дорожного строительства в 2022 году будет обеспечено", - заметил министр.

Кроме того, в 2022 году стартует капитальный ремонт судоходных шлюзов на Днепре. Среди них: Киевский, Каховский, Кременчугский, Среднеднепровский и Запорожский.

Еще одним крупномасштабным проектом "Большого строительства" станет обновление подвижного состава Укрзализныци. В этом году вагонный парк перевозчика пополнится большим количеством новых поездов отечественного производства.

Закупки нового подвижного состава будут проходить одновременно как для проекта KyivCityExpress, так и для формирования других региональных маршрутов.