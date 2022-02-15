Кулеба: признание "ЛДНР" РФ будет означать выход из "Минска"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия признает "ЛДНР", это будет означать выход из Минских соглашений, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

"Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании "ЛДНР", Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей" , - сказал он.

Ранее Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два проекта постановления о признании "ДНР" и "ЛНР". Их уже направили в Совет Думы.