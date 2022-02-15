Ученые назвали рецепт счастливого брака

Исследователям из США удалось вывести идеальную формулу счастливой семейной жизни, которая состоит из объятий, доверия, слов любви и общих интересов, сообщает Men's Life.

Американские ученые провели ряд исследований, которые позволили им составить рецепт счастливого брака. Как оказалось, чтобы у супругов были полностью гармоничные отношения, им необходимо минимум 10 раз в неделю говорить друг другу «Я тебя люблю». Также в месяц паре нужно провести 6 вечеров за просмотром телевизора, 2 вечера - в кругу друзей и не менее трех романтических вечеров наедине друг с другом.

Плюс ко всему, за год супругам желательно съездить в два отпуска. Очень важно на протяжении месяца устраивать друг другу хотя бы 3 неожиданных романтических сюрприза и проводить примерно 10 откровенных разговоров по душам. Также эксперты советуют найти общие интересы и одинаковые увлечения, хотя бы раз в году проводить вместе отпуск и три раза в неделю заниматься любовью.

Кроме всего прочего, в рецепт идеального брака входят доверие, умение извиняться и принятие недостатков. Не стоит недооценивать силу объятий и поцелуев - именно эти знаки внимания помогают сохранять близость и интимность в отношениях. Если пренебрегать ими, оба супруга превратятся в несчастных и скучающих людей.

Ко второстепенным составляющим счастливого брака ученые отнесли доброту, умение дать своей половинке определенную свободу и уступчивость.

К слову, эксперты вычислили самый счастливый возраст человека. По их словам, люди испытывают самые большие приливы счастья в 23 и 69 лет. А вот наиболее несчастным человек ощущает себя приблизительно в 50 лет.