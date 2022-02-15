Минэкономики изменило предельные цены на бензин и дизель
15 февраля 2022 года Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС, сообщает УНИАН.
Средняя стоимость бензинов установлена в размере 31,75 грн/л, средняя стоимость дизтоплива установлена в размере 29,07 грн/л.
С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 36,75 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 36,07 грн/л.
По сравнению с первой декадой февраля средняя цена на бензин выросла на 91 коп/л, на дизельное топливо — на 77 коп/л.
Госрегулирование цен
- 14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.
- Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.
- Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.