Минэкономики изменило предельные цены на бензин и дизель

15 февраля 2022 года Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС, сообщает УНИАН.

Средняя стоимость бензинов установлена в размере 31,75 грн/л, средняя стоимость дизтоплива установлена в размере 29,07 грн/л.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 36,75 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 36,07 грн/л.

По сравнению с первой декадой февраля средняя цена на бензин выросла на 91 коп/л, на дизельное топливо — на 77 коп/л.

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