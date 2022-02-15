Глава МИД Италии сегодня совершит визит в Украину

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо 15 февраля совершит визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сообщает пресс-служба МИД﻿.

Визит преследует цель продемонстрировать солидарность Италии с Украиной на фоне агрессивных действий РФ, отметили в министерстве.

Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станет поддержка Украины в противодействии российской агрессии, углубление политического диалога и увеличение объемов торговли.

Ориентировочно в 17.20 Дмитрий Кулеба и Луиджи Ди Майо сделают заявления для СМИ.