Глава МИД Италии сегодня совершит визит в Украину
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо 15 февраля совершит визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сообщает пресс-служба МИД.
Визит преследует цель продемонстрировать солидарность Италии с Украиной на фоне агрессивных действий РФ, отметили в министерстве.
Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станет поддержка Украины в противодействии российской агрессии, углубление политического диалога и увеличение объемов торговли.
Ориентировочно в 17.20 Дмитрий Кулеба и Луиджи Ди Майо сделают заявления для СМИ.