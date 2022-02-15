Рада приняла постановление с призывом к РФ отвести войска от границы

Верховная Рада приняла постановление об обращении к ООН, Европейскому парламенту, парламентским Ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, Организации черноморского экономического сотрудничества, правительствам и парламентам иностранных государств в связи с эскалацией Российской Федерацией ситуации по безопасности вокруг Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Принятие соответствующего проекта постановления №7045 в целом поддержали 326 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Верховная Рада призывает Российскую Федерацию отвести военные силы и вооружение от границы с Украиной и вывести их из Крыма и ОРДЛО, прекратить военные учения в морских акваториях Украины, а также снять преграды для международной морской торговли.

В проекте постановления Верховная Рада предлагает осудить действия Российской Федерации, направленные на безосновательное расширение военной агрессии против Украины.

Кроме того, согласно проекту, Верховная Рада просит международные организации, а также правительства и парламенты иностранных государств усилить санкционное давление на Российскую Федерацию как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию от агрессивных действий и сохранению европейской архитектуры безопасности.

Верховная Рада предлагает продолжать поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ и необходимости мирного разрешения спровоцированного Российской Федерацией вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права с использованием существующих переговорных форматов.

Парламент также советует международным организациям и своим коллегам из иностранных парламентов усилить и ускорить предоставление Украине комплексной, в том числе оборонной помощи.

Авторами проекта постановления являются председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко и вице-спикер Елена Кондратюк.