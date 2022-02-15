Вышел первый трейлер нового сезона "Бриджертонов"

Премьера второго сезона сериала запланирована на 25 марта текущего года на стриминговом сервисе Netflix, сообщает Корреспондент.

Стриминговая платформа Netflix опубликовала первый тизер-трейлер второго сезона сериала "Бриджертоны". Ролик появился на официальном YouTube-канале сервиса.

Известно, что продолжение шоу будет состоять из десяти эпизодов. В то время как в первом сезоне сериала было представлено восемь серий.

Роли исполнят те же актеры - Реге-Жан Пейдж, Фиби Дайневор, Джонатан Бейли, Голда Рошавель, Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Полли Уокер и другие.

По сюжету, история будет разворачиваться вокруг лорда Энтони Бриджертона. Герой будет искать свою любовь, за которую будут бороться сестры Эдвина и Кейт Шарма из Индии.