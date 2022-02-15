Цена газа в Европе опустилась ниже $900

Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м на заявлениях Минобороны РФ о возвращении российских военных в пункты постоянной дислокации после окончания учений, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $886,4 за 1 тыс. куб. м, или €75,8 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 6%.

Накануне цена газа в Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднималась до почти $1 032 за 1 тыс. куб. м. и росла на 14%. К вечеру она скорректировалась до $940.