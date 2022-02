Приложение Apple Support переведено на украинский язык

Благодаря сайту MacRumors стало известно, что в приложении Apple Support появилась поддержка украинского языка, сообщает Лига.net.

Компания Apple обновила приложение Apple Support 14 февраля до версии 4.5. Прежде всего, обновление затронуло функции приложения по поиску сервисных центров. В нем также добавилась поддержка украинского языка для интерфейса Apple Support и заявлена доступность сервиса для украинцев.

На странице приложения Apple Support в глобальной версии App Store отмечено: App now available and translated for users in Ukraine (Приложение теперь доступно и переведено для пользователей в Украине). В списке языков на этой же странице появился Ukrainian (украинский язык).

Как видно на скриншотах Apple Support, сделанных нами 14 февраля, интерфейс действительно переведен на украинский язык.