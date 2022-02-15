Меркель предложили стать посредником между Украиной и Россией
Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель предложили рассмотреть на роль посредника в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. С такой инициативой выступил сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Барч, сообщает Лента.Ру.
Барч отметил, что кандидатура Меркель подойдет из-за ее репутации.
"Она у обеих сторон конфликта обладает авторитетом, необходимым для того, чтобы успокоить ситуацию", — высказался он.
Политик заключил, что новое правительство канцлера Олафа Шольца не выполняет посредническую функцию в достаточной степени.