Пентагон обдумывает новый способ вооружения Украины – The Hill

Пентагон изучает возможность доставки военной помощи Украине сухопутным путем, чтобы помочь Киеву с сопротивлением внутри страны в случае вторжения России, сообщает Новое время.

По данным издания The Hill, эту информацию сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан членам Палаты представителей в ходе частного разговора в понедельник.

По информации источника в Палате представителей, Салливан сказал, что глава Пентагона Ллойд Остин хочет, чтобы в случае российского нападения для доставки помощи в Украину был выбран наземный, а не воздушный маршрут.