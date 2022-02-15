Почему выпадают волосы после COVID-19: в Минздраве объяснили причины

Последствия коронавируса переболевшие могут ощущать по-разному. Одним из неприятных явлений является выпадение волос, сообщает 24 Канал.

Стремительная потеря волос происходит примерно через 3 месяца после перенесенной коронавирусной болезни. Чтобы преждевременно прекратилась фаза роста волосяных фолликулов, должны быть провоцирующие факторы. В частности, таким является COVID-19.

Врачи подчеркнули, что сам вирус напрямую не поражает волосяные фолликулы. Однако есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс.

Что может провоцировать выпадение волос

Стресс – провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос.

В конце концов ни для кого не секрет, что пандемия влияет на жизнь людей, а некоторые люди более восприимчивы к депрессии и тревоге.

Лихорадка – приводит к высвобождению провоспалительных цитокинов (пептидов и белков), которые повреждают клетки волосяного матрикса;

Внимание! Выпадение волос достаточно типично для различных заболеваний, которые сопровождаются повышением температуры и интоксикацией организма.

Лекарственные препараты , обычно применяемые во время терапии. Они также могут изменять фазу роста волос;

, обычно применяемые во время терапии. Они также могут изменять фазу роста волос; Нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.

Стоит ли переживать

Врачи отмечают: постководное выпадение волос является обратным явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно, поэтому не требует какого-либо специфического лечения.

Кто уязвим к выпадению волос после коронавируса

В группе риска люди среднего возраста и старше (30 – 40 лет). Также эта патология может беспокоить пациентов значительно старшего возраста – 60+. Причем, чем тяжелее протекала коронавирусная болезнь, тем сильнее будет потеря волос.