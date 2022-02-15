Товарооборот между Украиной и ЕС достиг рекордного объема

В 2021 году взаимная торговля между Украиной и Евросоюзом, с учетом Великобритании, достигла рекордного объема в 12,6 млрд долл. - это самый высокий показатель во времена действия Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, сообщает УНИАН.

Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев.

По его словам, главными европейскими партнерами для Украины остались Нидерланды, Польша, Германия, Испания, Италия, Франция, а также Великобритания и Бельгия, которые в течение последних лет прочно закрепились в этом списке.

"В прошлом году Украина импортировала аграрной продукции из стран-членов ЕС на сумму около 4,2 млрд долл. Это почти на 19% больше чем в 2020 году" , - проинформировал эксперт.

Отмечается, что в 2021 году Украина больше всего (484 млн долл.) потратила на закупку в ЕС напитков, преимущественно алкогольных.

Различных пищевых продуктов, экстрактов и концентратов закупили на 402 млн долл.

Поставки из Европы табака и изделий из него увеличились по сравнению с 2020 годом на 17% – до 377 млн долл.

"Второй год подряд относительно значительную долю (8%) в отечественном импорте из ЕС заняли молокопродукты. Их завезли из-за границы на сумму 335 млн долл., что на 20% превысило показатель 2020 года. При этом объемы зарубежных закупок различных сыров увеличились с 207 млн долл. в 2020 году до 251 млн долл. в прошлом году" , - отметил Пугачев.

По его словам, остатков и отходов, продуктов для кормления животных закупили на 289 млн долл., шоколада - на 262 млн долл., готовых продуктов из зерна - на 252 млн долл., мяса вместе с субпродуктами - на 203 млн долл.