Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022

В прошлую пятницу в Нью-Йорке началась Неделя моды, и фешн-фотографы устремились на улицы, чтобы запечатлеть самых ярких представительниц фешн-движения, пишет Ольга Турчаникова, РБК-Украина.

В этот раз светские модники предстали в объективах Джесса Баумунга, Альдо Деканиза и Фила О.

Гости Недели моды продемонстрировали, что кожа, перья, кислотные оттенки, блестки и бахрома могут спокойно уживаться вместе и по-прежнему в тренде. Некоторые звезды стритстайла, впрочем, выделялись даже благодаря нейтральным лукам. Перед вами – самые эффектные образы NYFW.

(фото: instagram.com/jessbaumung; instagram.com/aldodecaniz_; instagram.com/mrstreetpeeper)

(фото: instagram.com/jessbaumung; instagram.com/aldodecaniz_; instagram.com/mrstreetpeeper)

(фото: instagram.com/jessbaumung; instagram.com/aldodecaniz_; instagram.com/mrstreetpeeper)