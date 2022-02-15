Skoda Fabia Monte Carlo представлена официально

Лучшая версия чешского хэтчбека получила 18-дюймовые диски и декор под карбон, сообщает 24 Канал.

Skoda исключила из своей линейки модель Fabia RS, поэтому комплектация Monte Carlo – это не только самая красивая, но и самая спортивная версия для новой Fabia. При этом, как и в предыдущих моделях Monte Carlo, обновления являются лишь косметическими.

Хэтчбек получил черный декор кузова – акценты заметны на передней решетке и ”фартуке", крышках зеркал, боковых порогах. Сзади появился массивный диффузор, а надпись SKODA на двери багажника имеет то же черное покрытие. Двухцветный вид завершает контрастную черную крышу, простирающуюся на передние стойки и задний спойлер.

Размер колесных дисков для Fabia Monte Carlo начинается с 16 дюймов, которые можно заменить на 17-дюймовые за доплату. Обе размерности имеют съемные пластиковые накладки для улучшения аэродинамики и снижения коэффициента сопротивления до 0,28. Такой коэффициент достигается также благодаря активному передней решетке с решеткой, что закрываются. Те, кто готов пожертвовать комфортом ради дополнительного стиля, могут потратиться на еще большие 18-дюймовые легкосплавные колеса.

Интерьер обновился со спортивными сиденьями и многочисленными красными акцентами. На приборной панели и дверных картах также есть имитация карбона и белая прострочка. Диодное освещение входит в стандартную комплектацию для Monte Carlo, а полностью цифровая панель приборов размером 10,25 дюймов оплачивается дополнительно.

Полностью загружена спецификация будет включать сабвуфер, установленный в багажнике, пять портов USB-C, беспроводную зарядку и информационно-развлекательное устройство с 9,2-дюймовым экраном и 64 ГБ SSD-памяти для карт навигационной системы. Skoda будет продавать Fabia Monte Carlo с девятью подушками безопасности и адаптивным круиз-контролем, работающим на скорости до 210 км/ч.

Несмотря на то, что Fabia Monte Carlo позиционируется, как самая спортивная версия модели, под капотом у хэтчбека будут обычные для Fabia моторы. Выбор сводится к 1-литровому атмосферному агрегату с отдачей в 80 л. с. и 93 Нм и 1-литровому турбомотору с показателями 95 л. с. и 175 Нм. В первом случае хэтчбек сможет набирать скорость в 100 км/ч за 15,5 секунды и достигать максимального предела в 180 км/ч, а во втором – цифры немного лучше: 10,6 секунды до сотни и 193 км/ч максимальной скорости. Третьим вариантом силовой установки для Fabia Monte Carlo является двигатель 1.0 TSI EVO, который имеет производительность в 110 л. с. и 200 Нм. Он также предлагает выбор между 6-скоростной механической или 7-скоростной автоматической коробкой передач. Версия с тремя педалями требует 10 секунд для спринта до 100 км / ч, в то время как ее эквивалент DSG может сделать это на десятую секунды быстрее. Максимальная скорость в обоих случаях одинакова: 205 км/ч.

Топовым вариантом мотора для Fabia Monte Carlo выступает четырехцилиндровый 1,5-литровый агрегат с отдачей 150 л. с. и 250 Нм. Он сочетается исключительно с DSG и набирает первую сотню на спидометре за 8 секунд, продолжая ускоряться до максимальных 225 км/ч.

Чешский бренд отмечает, что универсал не вернется в четвертом поколении. Skoda Fabia Monte Carlo появится в продаже в конце этого года.