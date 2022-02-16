Праздники в марте 2022

Праздники в марте 2022
Фото: Рixabay

В первом весеннем месяце - марте 2022 года украинцы будут иметь четыре выходных дня подряд, сообщает Корреспондент.

Первый месяц весны - март с нетерпением ждут все представительницы прекрасного пола. Ведь именно в этом месяце отмечается Международный женский день - 8 марта, который кроме цветов и поздравлений виновницам торжества, дарит еще и дополнительный выходной всем украинцам.

В 2022 году большинство государственных праздников выпадают на дни, которые находятся близко к субботе или воскресенью, поэтому их традиционно переносят и отдых растягивается на несколько дней подряд.

Международный женский день 8 марта 2022 порадует нас еще больше, так как он приходится на вторник. В связи с этим, украинское правительство порекомендовало работодателям перенести рабочий день с понедельника (7 марта) на субботу (12 марта).

То есть, украинцы смогут отдохнуть четыре дня: 5, 6, 7 и 8 марта. А дополнительный выходной придется отработать в субботу 12 марта 2022 года.

Праздники в марте 2022 года:

  • 1 марта - Всемирный день гражданской обороны
  • 3 марта - Всемирный день писателя
  • 8 марта - Международный женский день
  • 9 марта - Международный день ди-джея
  • 12 марта - День землеустроителя
  • 14 марта - День защиты прав потребителей
  • 15 марта - Всемиpный день защиты прав потребителей
  • 20 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
  • 21 марта - 27 марта - Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации
  • 21 марта - Всемирный день поэзии
  • 21 марта - Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации
  • 21 марта - Международный день кукольника
  • 22 марта - Всемирный день водных ресурсов
  • 22 марта - День таксиста
  • 23 марта - Всемирный метеорологический день
  • 24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
  • 24 марта - Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза
  • 25 марта - Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли
  • 25 марта - День Службы безопасности Украины
  • 26 марта - День Национальной гвардии Украины
  • 27 марта - Международный день театра.
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