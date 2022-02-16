Праздники в марте 2022
В первом весеннем месяце - марте 2022 года украинцы будут иметь четыре выходных дня подряд, сообщает Корреспондент.
Первый месяц весны - март с нетерпением ждут все представительницы прекрасного пола. Ведь именно в этом месяце отмечается Международный женский день - 8 марта, который кроме цветов и поздравлений виновницам торжества, дарит еще и дополнительный выходной всем украинцам.
В 2022 году большинство государственных праздников выпадают на дни, которые находятся близко к субботе или воскресенью, поэтому их традиционно переносят и отдых растягивается на несколько дней подряд.
Международный женский день 8 марта 2022 порадует нас еще больше, так как он приходится на вторник. В связи с этим, украинское правительство порекомендовало работодателям перенести рабочий день с понедельника (7 марта) на субботу (12 марта).
То есть, украинцы смогут отдохнуть четыре дня: 5, 6, 7 и 8 марта. А дополнительный выходной придется отработать в субботу 12 марта 2022 года.
Праздники в марте 2022 года:
- 1 марта - Всемирный день гражданской обороны
- 3 марта - Всемирный день писателя
- 8 марта - Международный женский день
- 9 марта - Международный день ди-джея
- 12 марта - День землеустроителя
- 14 марта - День защиты прав потребителей
- 15 марта - Всемиpный день защиты прав потребителей
- 20 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
- 21 марта - 27 марта - Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации
- 21 марта - Всемирный день поэзии
- 21 марта - Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации
- 21 марта - Международный день кукольника
- 22 марта - Всемирный день водных ресурсов
- 22 марта - День таксиста
- 23 марта - Всемирный метеорологический день
- 24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
- 24 марта - Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза
- 25 марта - Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли
- 25 марта - День Службы безопасности Украины
- 26 марта - День Национальной гвардии Украины
- 27 марта - Международный день театра.