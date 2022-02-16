В первом весеннем месяце - марте 2022 года украинцы будут иметь четыре выходных дня подряд, сообщает Корреспондент.

Первый месяц весны - март с нетерпением ждут все представительницы прекрасного пола. Ведь именно в этом месяце отмечается Международный женский день - 8 марта, который кроме цветов и поздравлений виновницам торжества, дарит еще и дополнительный выходной всем украинцам.

В 2022 году большинство государственных праздников выпадают на дни, которые находятся близко к субботе или воскресенью, поэтому их традиционно переносят и отдых растягивается на несколько дней подряд.

Международный женский день 8 марта 2022 порадует нас еще больше, так как он приходится на вторник. В связи с этим, украинское правительство порекомендовало работодателям перенести рабочий день с понедельника (7 марта) на субботу (12 марта).

То есть, украинцы смогут отдохнуть четыре дня: 5, 6, 7 и 8 марта. А дополнительный выходной придется отработать в субботу 12 марта 2022 года.

Праздники в марте 2022 года: