В Москве начались переговоры Путина и Шольца

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщает Лента.ру.

Переговоры проходят за тем же длинным столом, за которым состоялся диалог Путина с французским президентом Эммануэлем Макроном. Предположительно к этому прибегнули, поскольку Шольц, также как и лидер Франции, отказался проходить российский ПЦР-тест на коронавирус.

Ожидается, что в разговоре с российским президентом канцлер Германии заявит о неприемлемости наращивания российских войск на границе с Украиной и предупредит о готовности ввести "болезненные санкции" в случае вторжения в страну.