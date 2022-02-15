Шольц не стал делать ПЦР-тест у российских медиков

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) во вторник, 15 февраля, отказался от предложения российской стороны сделать ему тест на коронавирус перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Deutsche Welle.

Вместо этого он предпочел сделать ПЦР-тест, необходимый для допуска в Кремль, у немецкого врача при посольстве Германии в Москве.

В окружении канцлера сообщили, что германская сторона пригласила представителей органов здравоохранения Россия присутствовать на тестировании Шольца. Весь комплект, необходимый для проведения теста, был привезен из Германии.

Сам Шольц, члены его делегации и сопровождающие его журналисты – всего 50 человек – еще до отъезда из ФРГ должны были сделать по три ПЦР-теста.