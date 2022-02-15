Лавров назвал "информационным терроризмом" заявления о вторжении на Украину
Заявления Запада о якобы готовящемся российском вторжении на Украину является информационным терроризмом, сообщает Лента.Ру.
С таким заявлением на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау выступил глава МИД России Сергей Лавров.
"На счет учений, которые, я повторюсь, Россия проводит на своей собственной территории в соответствии со своими собственными планами. Они начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано... И делается это вне зависимости от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм", — подчеркнул министр.