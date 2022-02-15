Лавров назвал "информационным терроризмом" заявления о вторжении на Украину

Заявления Запада о якобы готовящемся российском вторжении на Украину является информационным терроризмом, сообщает Лента.Ру.

С таким заявлением на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау выступил глава МИД России Сергей Лавров.