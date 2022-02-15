Омбудсмен: в ОРДЛО пытают украинца Погорелова

Украинский политзаключенный в оккупированной Донецкой области Александр Погорелов находится в критическом состоянии из-за пыток – у него сломана рука, челюсть и болят почки, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова.

"43-летний гражданин Украины Александр Погорелов пятый год подряд находится в незаконном заключении на временно оккупированной территории Донбасса. Состояние здоровья Александра - критическое: в результате пыток у него сломана рука, челюсть, очень болят почки.

Представители оккупационной администрации удерживают Александра Погорелова в подвале СИЗО г. Донецка в камере-одиночке. До сих пор продолжаются так называемые "судебные заседания" - его обвиняют в "шпионаже" в пользу Украины. Из-за карантинных ограничений родные не могут передать Александру передачи" , – заявила Денисова.

Она обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине и призвала срочно совершить визит к Погорелову и способствовать его немедленному увольнению.

Омбудсмен призвала координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Шарлотту Реландер лично вмешаться в ситуацию, чтобы освободить Погорелова.

Погорелов – житель Донецка, строитель по специальности. После начала боевых действий уехал в Киев, но время от времени приезжал к родным во временно оккупированный Донецк.

Боевики похитили его 30 ноября 2017 года во время пересечения КПВВ, когда он возвращался в столицу.

За несколько дней в дом родителей в Донецке пришли с обысками. Его мать обвинили в "админнарушении" и задержали на 30 дней. Связи с ним не было более двух месяцев. Родители нашли его только 17 февраля 2018 года в СИЗО г. Донецка.

В ОРДЛО обвиняют его в причастности к покушению на бывшего лидера группировки Захарченко, которого взорвали 31 августа 2018 года.