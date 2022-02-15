Кремль отреагировал на дату "вторжения" в Украину

Президент России Владимир Путин в ответ на сообщения западных СМИ о дате возможного российского вторжения в Украину иногда в шутку интересуется, не публикуется ли точное время начала войны. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

"К такому (сообщениям о датах возможного вторжения России в Украину — ред) трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит — просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война" , — сказал он.

По словам Пескова, это плохая и пагубная практика, Кремль воспринимает публикации западных СМИ как "маниакальное информационное безумие".