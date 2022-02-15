Ученые выяснили, как галактики могут существовать без темной материи

Астрономы из Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, что существуют галактики, которые могут воровать темную материю у более мелких галактик во время столкновения, сообщает Хайтек.

Авторы новой работы создали компьютерную симуляцию развития области размером 60 млн световых лет от Большого взрыва. Они выяснили, что существуют галактики, которые не имеют темной материи так как столкнулись с в 1 000 раз более крупными галактиками. В результате от объекта остаются только звезды. Авторы нашли семь подобных галактик.

Исследователи заявили, что такая особенность может объяснить существование редких галактик, в которых нет темной материи: это видно по необычному движению звезд внутри них.

"Эта теоретическая работа показала, что лишенные темной материи галактики должны встречаться часто, особенно вблизи массивных галактик", - сообщил Роберт Фельдман, соавтор работы.

В 2018 году астрономы выяснили, что существуют галактики без темной материи. Этот феномен поставил под угрозу общепринятую теорию о зарождении галактик вокруг сгустков темной материи.

Теперь исследователи выяснили, каким образом галактики могут потерять свою темную материю. Также они считают, что галактики с дефицитом темной материи должны быть распространенными, особенно вблизи крупных галактик.

Астрономы планируют рассмотреть и изучить процесс поглощения темной материи в режиме реального времени.