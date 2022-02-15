Техас подал в суд на Meta (Facebook)

Генеральный прокурор Техаса (США) Кен Пакстон подал гражданский иск против компании Meta за сбор биометрических данных миллионов техасцев без их информированного согласия, сообщает ForkLog.

По словам Пакстона, система распознавания лиц Facebook игнорировала законы штата, запрещающие сбор биометрических идентификаторов техасцев без их согласия и обмен этой информацией.

Нарушителям правил грозит штраф в размере до $25 000 за каждый отдельный случай. По оценкам властей, в 2021 году более 20 млн техасцев были зарегистрированы в Facebook. Потенциальные взыскания могут составить $500 млрд.

«Facebook больше не будет использовать людей и их детей с целью получения прибыли за счет их безопасности и благополучия», — заявил Пакстон.

В Meta заявили, что претензии генпрокурора беспочвенны, и они намерены «энергично защищаться».

В центре дела находится технология распознавания лиц, которую Facebook прекратила использовать в ноябре 2021 года. Она была частью функции «предложения тегов», которая сканировала фотографии и автоматически отмечала на них пользователей.

В начале 2021 года федеральный судья оштрафовал Facebook за аналогичные нарушения в штате Иллинойс. Компанию обязали выплатить $650 млн компенсации.