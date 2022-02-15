В ОП отреагировали на голосование Госдумы по признанию "ЛДНР"

Призыв Госдумы РФ к президенту России Владимиру Путину признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" является "эскалационным действием", которое осложнит ситуацию в Европе, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает Интерфакс-Украина.

"Естественно, выход России из Минских соглашений и какие-либо политико-юридические шаги в интересах оккупационных структур должны получить немедленную оценку и реакцию демократического сообщества. Показательно также и неуважение к германской стороне как к участнице Нормандского формата, проявленное Госдумой России. Это решение было проголосовано тогда, когда канцлер Шольц находился в Москве. Можно только сожалеть, что в Москве пошли на это эскалационное действие, которое только осложняет ситуацию в Европе" , – сказал он.

По его мнению, "даже сама постановка вопроса в России о признании оккупационных структур в ОРДЛО является шагом к разрушению Минских документов".

"Если Россия приняла решение де-юре и де-факто выйти из Минских соглашений, то это только окончательно доказывает, что именно российская сторона несёт ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорном процессе по прекращению войны на Донбассе" , - заявил он.

Как сообщалось, Госдума РФ на заседании 15 февраля приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения Думы о необходимости признания так называемых "ЛНР" и "ДНР".