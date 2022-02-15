Цены на нефть падают на ослаблении геополитической напряженности

Мировые цены на нефть падают примерно на 3% во вторник днём в свете возможного ослабления напряжения между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

По состоянию на 13:21 цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,77% — до 93,81 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,95%, до 92,63 доллара.

Утром нефть дешевела на 0,8%, но затем падение резко ускорилось до 3%. Такой динамике котировок способствовало заявление представителя Минобороны РФ о возвращении вооруженных сил Российской Федерации по окончанию учений у границ Украины. На этом фоне опасения за возникновение перебоев с поставками снизились.