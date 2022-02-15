Диалог РФ с НАТО по гарантиям безопасности будет продолжен – Лавров

Россия продолжит диалог с США и НАТО по вопросам безопасности. Есть шанс выработать неплохой пакетный результат. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы продолжим наш диалог и по прояснению позиций Запада относительно того, насколько договороспособными являются члены НАТО в части выполнения этого принципа неделимости безопасности, и, конечно же будем вести экспертные консультации по согласованию подходов по специфическим вопросам, будь то ракеты средней и меньшей дальности, или по снижению военных рисков", – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау во вторник.