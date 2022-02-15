Коломойский: Я уверен, что Приватбанк мы себе вернем

Олигарх Игорь Коломойский уверен в том, что судебные процессы по национализации Приватбанка в 2016 году закончатся в пользу бывших акционеров, сообщает Экономическая правда.

"Я просто уверен, что мы его себе вернем. Если все будет справедливо и честно – то нам должны его вернуть" , – сказал Коломойский.

По его словам, он надеялся на быстрое разрешение вопроса после поражения Петра Порошенко на президентских выборах 2019 года.

"Мы рассчитывали, что Петя (Петр Порошенко – ред) уйдет и справедливость быстро восторжествует. Но не восторжествовала. Уже три года прошло. Но мы надеемся на лучшее" , – заявил олигарх.

Так называемый "антиколомойский" закон, который предусматривает невозможность возвращения банка в собственность бывшим акционерам, Коломойский назвал "неконституционной фигней".