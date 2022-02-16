Названа польза теплой ванны для здоровья

Полежать в теплой ванне является одним из способов расслабиться. А еще это одно из немногих доступных для всех удовольствий, у которого есть немало плюсов для здоровья, сообщает УНИАН.

В первую очередь теплая ванная снимает стресс. Она помогает расслабить напряженные мышцы. По словам врачей-дерматологов, кожа выделяет эндорфины, когда человек ложится в теплую воду. Ванна в течение 20–30 минут — отличный способ ощутить эффект снятия стресса.

Кроме того, теплая ванная способна уменьшить боль. Теплая вода не только высвобождает эндорфины, но и снимает боли в мышцах и суставах. При этом не важно, восстанавливаетесь ли вы после тренировки или страдаете от артрита, регулярное принятие теплых ванн может помочь снизить боль.

В Японии популярны горячие источники, потому что считается, что пребывание в них улучшает кровообращение. Исследование 2016 года показало, что тепловая терапия в виде теплых ванн или горячих источников действительно помогает улучшить кровообращение. А это может снизить артериальное давление и способствовать общему здоровью сердечно-сосудистой системы.

Артрит, низкая подвижность суставов и даже некоторые аутоиммунные заболевания — все это следствия воспалений в организме. Тем, кто страдает от хронического слабовыраженного воспаления, теплая ванна может помочь уменьшить его.

Также специалисты советуют за 1-2 часа до сна принять теплую ванную. Это улучшит качество сна.

Нахождение в теплой воде в течение часа сжигает столько же калорий, сколько 30-минутная прогулка. Ванна сжигает калории, потому что тело должно больше работать, чтобы сбалансировать температуру, пока мы погружены в теплую воду.

Теплые ванны в сочетании с эфирными маслами могут стать идеальным способом против сухости кожи. Нанесение лосьона сразу после купания, пока кожа еще теплая, обеспечит удержание влаги.