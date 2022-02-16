Полнолуние 16 февраля 2022: что можно и нельзя делать

Этот период хорошо подходит для коллективных мероприятий, веселья и приподнятого настроения, сообщает Сегодня.

16 февраля, на следующий день после Сретения-2022, наступит последнее зимнее полнолуние в нынешнем сезоне. Чем интересен этот период, как правильно себя вести, что можно, а что не стоит делать, читайте в нашей статье.

Особенности полнолуния 16 февраля

Итак, 16 февраля, в 18 часов 57 минут по киевскому времени состоится полнолуние, которое традиционно называется Голодная Луна. Это и понятно, ведь оно приходится на конец зимы, когда у людей в давние времена оставалось уже не слишком много запасов, приходилось экономить продукты. А еще в эту луну обычно начинался Великий пост – самый длительный и суровый в году.

Кроме этого, февральское полнолуние имеет и несколько других не менее красноречивых названий: Снежная Луна, Ледяная Луна, Дикая Луна, Быстрая Луна, Луна Очищения.

Полнолуние 16 февраля пройдет под знаком зодиака Лев, который способствует активному, приподнятому и бодрому настроению, дает ощущение силы и способности чуть ли не перевернуть весь мир.

Помните, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать правильные решения, а потому могут совершать ошибки.

Как себя вести во время полнолуния 16 февраля

Полнолуние под знаком Лев отлично подходит для веселья и праздника .

. Также хорошо пройдет организация спортивных, культурных массовых мероприятий .

. Знак Льва благотворно влияет на сплочение коллектива , так что полезно работать в этом направлении.

, так что полезно работать в этом направлении. В этот период стоит обратить внимание на внешность и имидж: то, как вы выглядите, будет непременно замечено.

Что нельзя делать во время полнолуния 16 февраля