Топ-10 лучших камер у смартфонов: какой телефон лучше взять и по какой цене

Съемки на смартфон зачастую позволяют снимать почти профессиональное видео. Какие из них могут похвастаться лучшей камерой, сообщает Сегодня.

Интересно, что в первую десятку попали два телефона от Apple, несколько Huawei и даже Google Pixel.

Рейтинг лучших камер в смартфонах учитывает лучшие модели на мировом рынке, его составило авторитетное издание dxomark.

Стоит учесть, что не все из описанных смартфонов поступили на украинский рынок. Напомним, смартфоны от 20 тысяч грн могут позволить себе только 4,8% украинцев.

Среди тех, кто может себе позволить смартфон из флагманской ценовой категории, лидирует Киев. Смартфоны до 5 тысяч грн интересуют жителей западной и северной части Украины.

ТОП-10 лучших камерофонов в 2022 году

Huawei P50 Pro - 144 балла

Цена - 907 долларов (25,8 тысяч гривен)

Xiaomi Mi 11 Ultra - 143 балла

Цена - 1200 долларов (34,2 тысячи гривен)

Huawei Mate 40 Pro+ - 139 баллов

Цена - 1363 доллара (38,8 тысяч гривен)

Apple iPhone 13 Pro Max - 139 баллов

Цена - 1099 долларов (31,3 тысячи гривен)

Apple iPhone 13 Pro - 137 баллов

Цена - 999 долларов (28,4 тысячи гривен)

Huawei Mate 40 Pro - 136 баллов

Цена - 1199 долларов (34,2 тысячи гривен)

Google Pixel 6 Pro - 135 баллов

Цена - 899 долларов (25,6 тысяч гривен)

Vivo X70 Pro+ – 135 баллов

Цена - 833 доллара (23,4 тысячи гривен)

Asus Smartphone for Snapdragon Insiders - 133 балла

Цена - 1499 долларов (42,2 тысяч доллара)